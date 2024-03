Presse internationale VS gouvernement du Sénégal : Me Sidiki Kaba y va de son commentaire et rassure













Dans un contexte politique sous tension, le président Macky Sall avait vivement réagi aux attaques dont il serait l'objet de la part de la presse internationale le 22 février lors de son entretien avec la presse locale. « Je dénonce vigoureusement cette campagne médiatique des médias internationaux contre ma personne », a-t-il exprimé avec fermeté.













Ce samedi 9 mars, lors de la passation de service avec son prédécesseur Amadou Ba, le nouveau Premier ministre, Sidiki Kaba, a également réagi à cette controverse. « Nous sommes à un tournant de notre pays. Beaucoup avaient cru que ce pays allait sombrer. Nous avons vu une campagne internationale. A un moment, quand on entendait les retours d’ailleurs, on nous demandait ‘qu’est-ce qui se passe au Sénégal ?’ », a-t-il déclaré.













Toutefois, Me Sidiki Kaba a rappelé la témérité et les acquis démocratiques qui, selon lui, sont les socles du pays. « Le Sénégal est un pays résilient, c’est un pays qui a des ressorts démocratiques très forts ancrés dans notre peuple dont la personnalité fondamentale est la tolérance. Et à chaque fois que l’on a l’impression que le bateau a tangué, on l’a vu régulièrement se remettre et voir le capitaine prendre le cap et avancer », a-t-il précisé.













En ce qui concerne le leadership du président Macky Sall, le Premier ministre a exprimé une opinion résolument positive. « Je pense qu’aujourd’hui avec toutes les séries de décisions qui ont eu lieu, le président de la République Macky Sall a montré qu’il est un homme d’État aux qualités exceptionnelles », a-t-il conclu. Il a par ailleurs salué les actions entreprises par le chef de l'État dans le but de préserver la stabilité et le progrès du Sénégal.