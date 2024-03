Prestation de serment : Une tradition constitutionnalisée depuis 1963

Au Sénégal, la prestation de serment du président de la République est constitutionnalisée depuis 1963. L’article 37 de la Constitution indique, en effet, que « le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel, en séance publique ».





De Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, aucun président n’a jamais manqué à l’exercice.





Le président Léopold Sédar Senghor a prêté serment pour la première fois en décembre 1963, à l’Assemblée nationale, devant la Cour suprême. Le président Abdou Diouf a sacrifié à la tradition à la Cour constitutionnelle en 1988 et en 1993. Le président Abdoulaye Wade a prêté serment en 2000 et en 2007 au stade Léopold Sédar SENGHOR, devant le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall a prêté serment au King Fahd Palace en 2012 et au Centre des expositions de Diamniadio en 2019.