Prévention des violences basées sur le genre : Des acteurs armés pour pour faire face

La coordonnatrice de la Boutique de droit de l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a réitéré leur engagement à combattre les violences basées sur le genre. Selon Ndèye Astou Goudiaby Coly, durant 2023, plusieurs cas de violences ont été enregistrés à la boutique de droit. En tout, il a été dénombré 228 cas.





" Les violences sont très récurrentes dans la région. Les chiffres sont très alarmants. Nous avons recensé de janvier à novembre 228 cas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes ", a commenté Ndèye Astou Goudiaby Coly. Des filles et des femmes sont les principales victimes. La coordonnatrice de la boutique de droit de Ziguinchor ajoute que les femmes et filles souffrent plus quand on parle de violences basées sur le genre. C'est pour cela qu'un atelier de deux jours d'échanges a été organisé. Il a pour objectif la capacitation des des acteurs communautaires ainsi que les acteurs intervenant dans la chaîne de la prise en charge."La réflexion tourne autour des mécanismes de prise en charge des différentes victimes( prise en charge psychologique, psychosociale, sanitaire et judiciaire)", a fait savoir Ndèye Astou Goudiaby Coly.





Les marraines de quartier (Badienou Gokh), les délégués de quartier, les relais communautaires, les imans, les Forces de Défense et de Sécurité et les juristes sont les bénéficiaires de cette session de mise à niveau à la région médicale. Cette formation entre dans le cadre d'un programme conjoint des mutilations génitales féminines (MGF), les violences basées sur le genre et les mariages d'enfants.