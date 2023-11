Prison du Cap Manuel : Habib Sy et Guy Marius Sagna donnent des nouvelles de Ousmane Sonko

La nouvelle va certainement mettre du baume au cœur des milliers de militants et sympathisants de l’ex-parti, Pastef qui ont vainement attendu, dimanche dernier, la déclaration -annoncée puis annulée- de leur leader, Ousmane Sonko. Transféré à la prison du Cap Manuel après de longs mois de séjour au pavillon spécial de l’hôpital Principal de Dakar suite à une série de grèves de faim qui ont, à plusieurs reprises, plongé l’opposant dans un état comateux, Sonko se porte à merveille.











Du moins d’après Habib Sy et Guy Marius Sagna qui ont pu lui rendre visite, ce mercredi 22 novembre 2023. A les en croire, Ousmane Sonko a repris ses capacités physique et mentale. Et, cerise sur le gâteau, il n’a pas perdu un chouia de sa « taquinerie » comme en témoignent Habib Sy et Guy Marius.









« Je viens de rendre visite au président Ousmane Sonko au cap Manuel. Je l’ai trouvé en excellente forme. Il a repris le sport et se nourrit bien. Il organise les visites, reçoit ses amis et ses collaborateurs. Il réfléchit et écrit beaucoup. (…) Il demande à ses soutiens de ne pas répondre à la provocation », confie dans un post sur facebook et X, l’ex-président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Habib Sy.









Suspension des grève de la faim









Plus pointu dans la description, le député Guy Marius Sagna narre : « Tout de blanc vêtu avec un chapeau sur la tête il (Ousmane Sonko) n'a rien perdu de ses taquineries. J'ai rarement vu Sonko en si bonne santé, en pleine possession de tous ses moyens avec un mental si conquérant et un tel optimisme. (…) Sonko fait du sport en prison. J'ai même vu son vélo. Il lit le Coran. (…) Ousmane dit qu'il est content de vous toutes et tous les patriotes car avec lui vous avez su déjouer le plan de Macky Sall qui voulait rendre invisibles et inaudibles les patriotes panafricains ».









Le leader de l’ex-Pastef, accablé par les nombreuses poursuites judiciaires, a pris une importante décision sur les différentes stratégies de lutte qu’il utilise pour protester contre « l’injustice » qu’il soutient subir de la part de l’État du Sénégal. C’est d’ailleurs dans cette optique que s’inscrivent ses nombreuses grèves de la faim. Une stratégie radicale qu’il a décidé de suspendre. « Il a fait des grèves de la faim avec des objectifs clairs dont tous ont été atteints sauf un. Il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant », informe Guy Marius.





« Il demande au peuple de rester debout, fort, mobilisé »





Poursuivant, le parlementaire souligne : « il a les idées très claires sur les différentes étapes à venir de notre lutte qui va nous conduire au palais présidentiel en février 2024 avec lui comme 5e président de la république du Sénégal ».





Par ailleurs, confie Guy, « Ousmane Sonko est très affecté par la situation du peuple sénégalais fatigué, éprouvé par les politiques anti-nationales, antidémocratiques, anti-populaires du régime de Macky Sall ».