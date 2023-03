Procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Birahime Seck explique les raisons de sa présence au tribunal

«Les avocats de la défense m’ont envoyé une citation à témoin que j’ai reçue et que j’ai déchargée. C’est la raison pour laquelle je suis venu pour témoigner. Je suis entré dans la salle pour entendre les débats et écouter également. Malheureusement, il y a des incidents. La défense, qui m’avait cité, est sortie. Je suis resté écouter les arguments de la partie civile et après, je suis sorti. Je ne peux pas entrer dans le fond, mais, en tout cas, des échanges entre avocats ça existe toujours, mais je ne peux pas entrer dans le fond. Nous pensons très sincèrement que ce dossier est capital et ne va pas rendre son épilogue», explique Birahime Seck du Forum civil, par ailleurs auteur de l’ouvrage «Lettre au peuple : Prodac, un festin de 36 milliards F CFA ».