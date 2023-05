Procès Sonko : le film de la bagarre entre un garde du corps de Adji Sarr et un gendarme

Après le renvoi au 23 mai du procès de l’affaire Sweet Beauty, hier, un grave incident s’est déroulé dans les coulisses du Palais de justice Lat Dior. Il s’agit d’une bagarre entre un élément de la BIP affecté à la protection de Adji Sarr et un gendarme en faction au tribunal.



D’après le récit de Vox Pop, qui cite des témoins, alors que l’accusatrice de Ousmane Sonko se dirigeait vers le parking, ce dernier bloque son garde du corps. L’agent de la BIP proteste. Le ton monte. Les deux hommes s’empoignent, s’échangent des coups de poings. D’autres policiers accourent, suivis de gendarmes.



Les éléments des deux corps bandent les muscles et se donnent en spectacle. Ils s’étripent et s’envoient des propos aigres-doux. La tension durera quelques minutes avant que les choses rentrent dans l’ordre et que chaque partie prenne sa route.