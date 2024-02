Professeur Ameth Ndiaye : « Pourquoi il faut libérer Bassirou Diomaye Faye »

« Dès lors que Bassirou Diomaye a été reconnu apte par le Conseil constitutionnel, remplissant toutes les conditions envisagées, réunissant les neuf pièces du dossier exigés, plus rien ne s'oppose à sa libération, même provisoire, pour lui permettre tout simplement de dérouler sa campagne électorale ».







L’avis est du professeur titulaire Ameth Ndiaye. Il était l’invité du "Jury du dimanche" sur iRadio.