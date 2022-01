Profil] Cheikh Issa Sall : Un homme de la mer, collaborateur des maires devient le maire de la ville de Mbour

Cheikh Issa Sall, nouveau maire de Mbour

Un maire, Homme de la mer et collaborateur des maires. Voilà le personnage de nouveau élu des Mbourois.





L'homme n'est pas resté trop longtemps sur le carreau comme certains qui, toute leur carrière politique durant, ont désiré être maire de la capitale de la Petite-Côte. Seulement, six ans après son entrée en politique, les Mbourois ont dit Oui. Un Oui comme l'avait dit Cheikh Issa Sall lors des élections présidentielles.

Il avait fait réaliser une grande affiche sur laquelle on pouvait lire : "Amdem dit OUI", accrochée sur le mur de sa maison à l'entrée de la commune Malicounda. Elle y figure jusqu'à présent d'ailleurs.





En effet, c'est le 27 février 2016, que Cheikh Issa Sall a créé son mouvement appelé Amdem ou plutôt Agir avec Macky pour le Développement de Mbour.





Rien à voir avec Adm dont il est le directeur général. Amdem se veut social, il est accès dans le développement, le partage et la cohésion ethnique, religieuse.





Il a su dès le début qu'il faut un contact direct pour que les Mbourois sentent qu'il est avec eux. Et, en retour, il prend le temps de les écouter. Cheikh Issa Sall a été toujours présent. Grâce à son mouvement, tous les week-ends il organise des activités.





Priorité pour Mbour : récoltant ses arbres, responsabilisant ses militants.





Six ans après qu'il a dit : "Mbour dans le coeur, Mbour dans l'esprit", il a été choisi par les Mbourois pour qu'il dirige leur destinée. Il travaille pour être dans le cœur des Mbourois.

Il sera aidé par le mouvement Amdem, des hommes et femmes qui l'accompagnent.

Il sera désormais connu de tous les Mbourois où qu'ils soient. Amdem crée des cellules dans tous les quartiers de Mbour. Aucun quartier n'est laissé en rade.





Les actions du mouvement Amdem se propagent comme une trainée de poudre. Il est dans l'éducation, dans l'environnement, dans le financement des femmes, dans le social. Même la religion n'est pas laissér en rade. Pas plus que la mer.

En effet, natif de l'éponyme quartier de Téfess, Cheikh Issa Sall, fils de pêcheur, n'a jamais oublié la mer. C'est naturellement que le nouveau maire est tombé dans les filets de la pêche.

D'ailleurs toutes les activités du mouvement se tiennent parfois aux abords de la mer à Tefess. Vous le devinez sûrement, avant d'être administrateur, Cheikh Issa Sall est d'abord un pêcheur qui va à la pêche à ses heures perdues.

Après des années dans l'administration, la passion pour la pêche ne l'a jamais quitté. Cheikh Issa en fan et fin connaisseur de tout ce qui touche à la mer, a désormais le champ libre pour montrer de quoi il est capable.





Le mouvement Amdem s'impose dans le département de Mbour. Bien que soutenant son leader Macky Sall, il fait un grand écart entre les affaires du mouvement et ceux du parti de l'Alliance pour la République, moteur de la coalition présidentielle Bby. Cela a toujours soulevé d'ailleurs des grincements de dents parmi certains responsables politiques apéristes. Défenseur acharné de sa ville natale, Cheikh Issa n'a pas peur de monter au front pour défendre Mbour.

Il est toujours prêt à en découdre avec ceux qui minimisent le potentiel de sa ville. Disciple de Macky Sall dans le département de Mbour, à chaque fois que son leader est l'hôte de la Petite-Cote, Cheikh Issa Sall comme tous les militants court devant le cortège du Président. Il oublie ses prérogatives et devient un simple militant qui jubile et accueille son leader.





Collaborateur des maires





Au quotidien, c'est un homme courtois. Dans les négociations et le travail, il est peint par ses collaborateurs comme un homme tenace, rigoureux, avec une vision et des ambitions immenses. Vision, capacité à mener des hommes, pugnacité. Trois qualités pour lesquelles Cheikh Issa Sall a ravi le cœur des Mbourois. En lui il y a le courage de dire les choses, de prendre des décisions puis de les assumer. Il est peint comme un homme compétent, droit et discipliné.





Magistrat de formation, l'administrateur Civil occupe dès sa sortie de l’ENAM, le poste de Chef de la division de l’Administration territoriale à la Direction des Affaires générales et de l’Administration territoriale au Ministère de l’Intérieur.





Cela fait 07 ans que Cheikh Issa Sall occupe le poste de directeur général de l'Agence de Développement Municipal (ADM), suite à un appel à candidatures pour un mandat de cinq ans.

Il devient un direct collaborateur des maires du Sénégal.





A son arrivée, l'ADM ne pilotait qu'un projet (PROGEP 1) avec un budget 63 milliards FCFA. Aujourd'hui, son portefeuille s'est élargi (environ 400 milliards...) et est riche de plusieurs projets et programmes (PACASEN, SERRP, PPCS, ADEM 2, PROGEP 2). Ses performances lui ont valu l’obtention d'un second mandat qui doit se terminer en 2025. L'ADM est ainsi le partenaire stratégique et de référence des territoires. A cette fin, elle travaille au renforcement de leur gouvernance, de leur attractivité et de leur compétitivité.

L'Agence dirigée par l'enfant de Mbour apporte également l’appui nécessaire aux administrations centrales et déconcentrées intervenant dans le domaine de la décentralisation, afin qu’elles contribuent à l’effort d’émergence des collectivités territoriales, à travers la mise en œuvre des programmes qui lui sont confiés.





Auparavant, entre 2007 et 2012, Cheikh Issa Sall occupera les postes de Directeur de Cabinet des Ministères tels que : le Ministère de la Santé, le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, le Ministère du Travail et des Organisations Professionnelles.





Titulaire d’une Maîtrise ès Sciences juridiques et politiques (option Administration publique) de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est aussi titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Intelligence Économique et en Stratégie de l’École Panafricaine d’Intelligence Économique et de Stratégie (E.P.I.E.S) en collaboration avec l’École de Guerre Économique de Paris (EGE) et le Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS).





Il décroche son Master en Finance et gestion publique à l’Institut supérieur de Finance (ISF), un Diplôme de Relations internationales approfondies du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Paris, Antenne de Dakar.





En décembre 2012, il est nommé par décret Secrétaire Général de la Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale. Il occupera ce poste jusqu’en juin 2014 avant de devenir Directeur de Cabinet du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.





Faire de Mbour une référence dans tous les secteurs d'activités a toujours fait partie de son plan, celui qu'il a toujours présenté aux Mbourois.

Avec pour credo : "Plus profondes sont les racines, plus fort sera l'arbre et plus beaux seront les fruits". Celui qui a voulu rendre à sa ville tous les honneurs en participant à son rayonnement, détient désormais, les destinées de la ville de Mbour.

Après des années de dialogue sur la place que devrait occuper Mbour, aujourd'hui, entre ses mains il déteint l'opportunité de mener Mbour sur les rampes de l'émergence.

Devant lui se dresse des routes à rénover et à finir. Une ville à assainir, des quartiers à éclairer. Des contentieux à résoudre.