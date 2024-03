Programme : Bassirou Diomaye Faye souhaite désengorger l'UCAD

Dans l’axe 4 de son programme consacré à la science, la technologie, l’innovation et les infrastructures durables, Bassirou Diomaye Faye accorde une attention particulière à l’enseignement supérieur.



La coalition prévoit de résorber le déficit en personnel sur une période de 5 ans par un recrutement massif de personnel d'enseignement et de recherche (PER) dans les universités publiques afin d'amener le taux d'encadrement à 1 enseignant pour 30 étudiants à l'horizon 2029.



L’autre point de cet axe concerne l’Université Cheikh Anta Diop qui a longtemps souffert de sa surpopulation. « Nous élaborerons et mettrons en œuvre un plan spécial de désengorgement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui accueille 60% de la population estudiantine du Sénégal. Cela passe par l'augmentation de la capacité d'accueil des autres universités et la baisse du taux d'orientation de bacheliers à l'UCAD », ambitionne le candidat.