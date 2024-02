Programme-cadre intégré renforcé : Karim Fofana souligne des résultats satisfaisants au Sénégal

La 13e Conférence ministérielle (CM13) se tient du 26 au 29 février 2024, à Abou Dhabi. En marge de cette rencontre, s'est tenu un évènement relatif à l’avenir du soutien au commerce des pays les moins avancés (PMA).





Des ministres, de hauts fonctionnaires et des experts venus des quatre coins du monde y ont participé pour produire des réflexions sur le futur du Programme-cadre intégré renforcé (CIR). Lequel a permis, "entre autres, de soutenir plus de 19 000 micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et plus de 150 000 femmes, soit 61 % des bénéficiaires. Il a également permis de générer plus de 800 milliards de dollars d'exportations au profit des PMA.", selon le ministre du Commerce.





À cela s'ajoutent d'autres projets comme l'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise (PACMS), du soutien à la phase de durabilité du PCIR, de l’appui à la conformité métrologique des produits et services pour la facilitation des échanges au Sénégal et du projet de mise en œuvre de la stratégie de développement du commerce électronique au Sénégal (SNDCES).





Au Sénégal, ce programme dont la 2e phase prendra fin en décembre prochain a permis de réaliser une meilleure prise en compte du commerce dans les stratégies nationales de développement dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).





"Renforcement des capacités institutionnelles des acteurs publics et privés, renforcement des capacités du côté de l'offre avec le développement des chaines de valeur agricole (mangue, anacarde, etc.), mise à niveau de laboratoires publics et privés de métrologie, développement du commerce électronique au Sénégal, etc.", sont autant de résultats magnifiés par Abdou Karim Fofana dans son intervention.





Pour aller plus loin, selon le ministre, "l’État du Sénégal a financé intégralement la mise en œuvre du Projet d’appui à la compétitivité de l’anacarde sénégalaise (PACAS) sur trois ans (2022-2024) pour un coût global de 1?694?183?345 F CFA (...) Ce projet a généré des résultats positifs en termes d’organisation de la filière anacarde, de renforcement des capacités des acteurs, de dotations d’équipements agricoles et de transformation aux acteurs".





Cette rencontre sur le CIR a été l'occasion, pour Abdou Karim Fofana, de faire des suggestions dans le cadre du futur Programme multilatéral d’aide pour le commerce qui devrait démarrer en 2025 "pour éviter, non seulement tout dysfonctionnement et perturbation dans les opérations des structures nationales, mais aussi pour préserver les gains déjà acquis".