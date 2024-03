Programme : Diomaye Faye ambitionne de doter le Sénégal de sa propre monnaie

Les patriotes du Sénégal ont massivement répondu présent à l’appel de leur mouvement. Ce samedi 9 mars, le mouvement « Diomaye Président » a procédé à la présentation du programme de société de leur candidat pour la conquête du fauteuil présidentiel. Intitulé « Le projet d’un Sénégal juste et prospère », ce programme s’articule autour de 5 axes.



Dans celui consacré à l’économie endogène et à la souveraineté alimentaire, le mouvement prévoit un changement de taille. « Nous mettrons en œuvre une réforme monétaire qui permettra à notre pays de se doter de sa propre monnaie », a lu le professeur Daouda Ngom.



Ce « projet », établi avec l’approbation d’Ousmane Sonko selon Daouda Ngom, prévoit la mise en place d’une politique fiscale « novatrice, efficace, efficiente, équitable et transparente ».



« Nous développerons un secteur privé très fort (politique de priorités nationales-formalisation du secteur informel) en renforçant les capacités des entreprises et en développant des chaînes de valeur des produits miniers et pétroliers », ambitionne le mouvement Diomaye Président.