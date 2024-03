Programme : Khalifa Sall veut faire de la culture un outil de promotion





Les candidats à la Présidentielle du 24 mars prochain déroulent leur campagne électorale. Khalifa Sall, candidat de la coalition Khalifa2024, propose aux Sénégalais, dans son programme, de renforcer le secteur de la culture et le bien-être des acteurs culturels. Monsieur Sall prévoit aussi de réhabiliter l'École nationale des arts et des métiers de la culture, en assurant la protection des œuvres et des auteurs plus une couverture sociale.





Dans la foulée, Khalifa Sall compte redorer le blason de la Biennale de Dakar et de l'art africain contemporain avec la mise en place d'un musée dédié à l'art moderne. Les centres culturels régionaux seront rénovés et dotés d'outils de travail de dernière génération.





Dans ses ambitions pour la culture, Khalifa Sall compte soutenir tous les projets culturels avec un fonds d'appui dédié aux acteurs des cultures urbaines.





Selon le candidat socialiste, la culture est un instrument de réalisation avec un programme de développement. Une structure de développement sera mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l'industrie de l'audiovisuel cinématographie et digital.