Projet de loi d’Amnistie : la réunion secrète des députés de Taxawu Sénégal

L’Assemblée nationale en mode fast-track. Saisie en procédure d’urgence, la Conférence des présidents du Parlement s’est réuni hier pour fixer la date de la plénière à l’effet d’examiner le projet de loi portant amnistie des faits ayant eu lieu entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024.



Les Échos informe que les députés de Taxawu Sénégal étaient en réunion hier « jusque tard dans la nuit » avec leur leader Khalifa Sall. Le journal croit savoir qu’il était question de la position à adopter par rapport au vote dudit projet de loi.



La source prédit que « la bataille entre Pastef et Taxawu va se poursuivre (au sein) de l’hémicycle après la rue. »



Pour rappel, des échauffourées ont mis aux prises des partisans de Khalifa Ababacar Sall et d’Ousmane Sonko, samedi, lors du rassemblement organisé par le Front de résistance, une structure regroupant plusieurs entités pour la tenue de l’élection présidentielle avant la fin du mandat du président Macky Sall, le 2 avril prochain.