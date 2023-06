Promouvoir la paix et la démocratie : Adji Diarra Mergane Kanouté et la course à la présidence de l'Union internationale parlementaire

La 147e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) se tiendra à Luanda, en Angola, du 23 au 27 octobre 2023. Cette organisation mondiale, fondée en 1889, représente la plus ancienne institution internationale intergouvernementale. Comptant actuellement 179 Parlements membres et 14 Membres associés, l'UIP joue un rôle essentiel en favorisant la diplomatie parlementaire et en offrant aux parlements et parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable à travers le monde. Son siège social est établi à Genève.





Au cours de cette assemblée, les candidats auront l'opportunité de participer à des auditions organisées par les groupes géopolitiques, le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires de l'UIP. Ces auditions permettront d'évaluer les compétences et les propositions des candidats en vue de la prochaine élection.





Parmi les candidats, une figure éminente se distingue : Adji Diarra Mergane Kanouté, députée à l'Assemblée nationale du Sénégal et vice-présidente du groupe parlementaire de la coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ayant déjà une expérience significative dans le domaine parlementaire, Adji Mergane Kanouté aspire à occuper une position de leadership au sein de l'UIP.





La candidature d'Adji Diarra Mergane Kanouté repose sur plusieurs motivations. Tout d'abord, elle souligne, dans les colonnes du journal le Soleil, l'assiduité du Sénégal dans les travaux de l'institution parlementaire, ainsi que le respect dont jouit le pays grâce à la politique diplomatique du Président Macky Sall et à son «leadership reconnu» à l'échelle internationale. De plus, l'Assemblée nationale du Sénégal, représentée par le Président Amadou Mame Diop à l'UIP, est reconnue pour ses contributions pertinentes et constructives, ce qui lui vaut une reconnaissance de la part des parties prenantes au sein de l'UIP.





Enfin, la candidature d'Adji Diarra Mergane Kanouté est renforcée par son expérience en tant que vice-présidente du comité exécutif de l'UIP de 2021 à 2023, ainsi que par son implication active dans diverses instances parlementaires au niveau national et international.





Adji Diarra Mergane Kanouté affiche une confiance inébranlable quant à ses chances d'être élue à la présidence de l'UIP. Elle confie bénéficier du soutien du Président Macky Sall et du Président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, et aurait déjà reçu des assurances de soutien de la part de délégués et de présidents de parlements lors de récentes rencontres internationales. Sa connaissance approfondie de l'UIP et ses distinctions précédentes témoignent de son engagement et de son dévouement envers cette institution.





L'élection du président de l'UIP aura lieu lors de la dernière séance du conseil, qui est prévue pour le 27 octobre. Le processus de vote se déroulera de manière confidentielle par bulletin secret. Chaque parlement membre peut désigner trois délégués pour voter, à condition que les deux sexes soient représentés. Dans le cas contraire, seul un délégué peut exercer son droit de vote. Pour être élu président ou présidente, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés.





Si aucun candidat n'obtient cette majorité lors du premier tour du scrutin, le candidat ayant reçu le moins de votes sera éliminé. Des tours supplémentaires auront lieu jusqu'à ce qu'un des candidats obtienne la majorité absolue, permettant ainsi d'élire le nouveau président ou la nouvelle présidente de l'UIP.