Propos tenus contre Macky Sall : Birame Soulèye Diop à la Sûreté urbaine !

Malgré ses excuses à travers une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) risque gros. L'administrateur général du Pastef d'Ousmane Sonko, Birame Soulèye Diop, est actuellement dans les locaux de la Sûreté urbaine de Dakar.





Selon des informations reçues, c’est le parquet qui a ordonné son arrestation pour offense au chef de l’Etat. «Il sera probablement placé en garde à vue après son face-à-face avec les enquêteurs», dit-on.







Pis, une source signale qu'en sus de l'article 254 du Code pénal (CP) relatif à l'offense au chef de l'État, Birame Soulèye Diop pourrait être poursuivi sur la base de la loi n°2977/87 d'août 1977 qui dispose : «L'offense commise publiquement envers les chefs d'État étrangers, les chefs de gouvernement étrangers et les ministres d'un gouvernement étranger sera punie d'une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 000 F CFA à 1 500 000 F CFA ou l'une de ces deux peines seulement.»





Hier, lors de la conférence de presse organisée par la coalition Yewwi Askan Wi, le "pastéfien" a «averti les prochains candidats de l’Alliance pour la République (APR)». À Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye et autres, il a dit : «Évitez de manger chez lui (Macky Sall) ou de boire son eau, car il est capable de vous empoisonner et de le faire à la ‘’Ouattara’’ (du nom du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara.»