PRP : Un cadre d’Idrissa Seck rejoint Déthié Fall

Mouhamadou Lamine Mbodj a annoncé son ralliement au PRP de Déthié Fall

Les jeux d'alliance ont débuté. Le 25 février prochain, le Sénégal connaîtra le nom de son nouveau président de la République. Dans la course à cette élection, plus de 200 candidats sont engagés dans la recherche de parrainages. Parmi eux figure Dethie Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP). Le membre de la coalition Yewwi Askan Wi a enregistré un renfort de taille en vue de cette échéance. Dans une note parvenue à Seneweb, Mouhamadou Lamine Mbodj a annoncé son ralliement au PRP de son « grand frère ». Il militait auparavant au sein du Rewmi et occupait le poste de président de la pépinière des cadres de Rewmi.





L'intégralité de son message :





"Bonjour,





Par la présente, je vous fais part de ma décision de rejoindre le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) de mon grand frère, le président Dethie Fall !





Cette décision fait suite à une longue réflexion, à la suite de laquelle le PRP nous a semblé être la formation politique idéale et un réceptacle nous permettant de continuer à nourrir une intention noble et à travailler pour les ambitions que nous avons pour ce pays que nous aimons.





Nous aurons le plaisir et la grande motivation de contribuer activement et efficacement au rayonnement du parti RP et de son projet sur l'étendue du territoire national. Merci au Président Déthié Fall pour le respect, la considération et la confiance placés en ma modeste personne. Le Sénégal où il fait bon vivre reste possible."