Publication de la liste des candidats retenus à la présidentielle : La décision des 7 sages très attendue

Tous les yeux sont rivés vers le conseil constitutionnel, ce 20 janvier 2024. Les 7 sages ont jusqu'à minuit, ce samedi, pour afficher la liste définitive, tant attendue, des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Sur les lieux, des dizaines de journalistes scrutent les moindres mouvements au siège de la juridiction constitutionnelle qui doit statuer sur la recevabilité des 93 candidatures déposées à son greffe.

Après le premier filtre du parrainage, Mamadou Badio Camara (président du Conseil constitutionnel) et Cie avaient arrêté une liste provisoire de 21 candidats ayant franchi le cap des parrainages. Une liste contestée par certains candidats qui, pointant la non conformité de certains dossiers de candidature, demandent la révision de celle-ci. Ainsi Thierno Alassane Sall a attaqué la candidature de Karim Wade, car selon lui, au moment du dépôt de sa candidature, Wade-fils jouissait de deux nationalité. Ce qui est proscrit par la constitution qui exige des candidats d'être «exclusivement» de nationalité sénégalaise.

Le premier ministre et candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, lui aussi, a introduit un recours contre la candidature des proches de Ousmane Sonko notamment Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dieye. Amadou Ba leur reproche d’avoir enfreint quatre conditions sine qua non à la participation à la l’élection présidentielle : appartenance à une entité politique dissoute (Pastef), production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel, coalition irrégulièrement constituée, non-appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi.

D'autres candidats ont saisi le conseil constitutionnel pour contester le parrainage et leur recalage pour autres motifs.