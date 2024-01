PUDC, PUMA, PROMOVILLES… : Macky Sall vante les réalisations des différents programmes d’équité territoriale

Le chef de l’Etat, a présidé, ce mardi à Diamniadio, la cérémonie d’ouverture de la première édition de la Journée nationale de l’équité. L’occasion pour lui de décerner un satisfecit au travail des différentes structures impliquées dans cette tâche.





Face à la ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale Thérèse Faye, Macky Sall a saisi l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’Équité, ce mardi 16 décembre, pour revenir sur l’importance de cette politique pour les territoires.





“La première du genre, j’ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal dans l’équité territoriale et la justice sociale ; ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, où chacun peut avoir une vie décente en accédant aux services sociaux de base”, a-t-il déclaré.





Aujourd’hui, a poursuivi le chef de l’Etat, “nous revenons d’ailleurs aux sources, parce que c’est ici même à Diamniadio que j’avais lancé, le 7 juillet 2015, le Programme d’urgence de développement communautaire PUDC, un des instruments phares de nos politiques d’équité territoriale et d’inclusion sociale”.





“Il nous fallait, dans l’urgence, apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restaient confrontées, en déroulant une stratégie intégrée, solidaire et inclusive, par la réduction des disparités entre nos villes et nos campagnes et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le PSE venait d’être lancé un an auparavant, avec comme perspective l’objectif d’émergence en 2035. Mais je m’étais dit que pour nombre de nos concitoyens, il y avait des besoins urgents qui ne pouvaient pas attendre cette échéance, et qu’il y avait urgence d’apporter des réponses à ces besoins.C’est l’objet de nos politiques d’équité territoriale et d’inclusion sociale”, a-t-il ajouté .





Devant les différents directeurs généraux des programmes d’urgence mis en place, Macky Sall a d’ailleurs affirmé que “l’équité et l’inclusion sont plus qu’une question de justice sociale”. “Elles sont aussi une source de confiance des populations dans les politiques publiques déclinées sur le terrain, au-delà des pétitions de principe”, a-t-il souligné.





En somme, il ne s’agit pas seulement de déclarer l’équité, “mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret par une approche qui sort des sentiers battus de l’ordinaire”, a-t-il observé.





L’heure est au récap





Revenant sur les réalisations des différents programmes, Macky Sall a renseigné « que le programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) dont le modèle innovant a pu inspirer d’autres pays africains, a permis de construire plus de 827 km de pistes de désenclavement, d’électrifier 974 villages et d’installer 328 forages dont plusieurs forages multi villages, en plus de la distribution d’équipements pour l’allégement des travaux des femmes ».





Le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a “réalisé pour sa part 249 km de pistes, électrifié 97 localités et permis le désenclavement de 284 villages, sans compter la construction de structures de santé et d’autres commodités”, a-t-il indiqué.





Le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) a, lui , “positivement impacté plus de 3 millions d’habitants avec 198 km de voiries et 3998 lampadaires”.





Quant au Programme des bourses de sécurité familiale, “il a bénéficié à 355 626 ménages avec une allocation initiale de 25 000 FCFA portée à 35 000 FCFA en 2023. De 2013 à nos jours, des transferts de l’ordre de 268 milliards de Fcfa ont été effectués au titre des BSF”, a listé Macky Sall.

“S’agissant du Programme de couverture sanitaire universelle, dont l’objectif est d’étendre au maximum de bénéficiaires l’accès aux soins de santé, il nous a permis de passer d’un taux de couverture de 20% en 2012 à 53,2 % en 2023”, a détaillé le Président.





Enfin, la DER/FJ, “instrument dédié à l’autonomisation des femmes et des jeunes, compte à ce jour plus de 250 000 bénéficiaires, avec une gamme de prêts variés, y compris les plus petits, appelés nano crédits”, a-t-il précisé.





A ces différents instruments, s’ajoutent les interventions du Fonds de Solidarité nationale et celles du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience devenu récemment Direction générale.





Projet de Loi d’Orientation de la Protection sociale





Parlant du cadre légal, le président Macky Sall, annoncé la mis en place d’un projet de Loi d’Orientation de la Protection sociale, sous l’égide du Ministère du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, en relation avec les autres ministères et services de l’Etat concernés.





Par ailleurs, il rassure que le texte sur la Caisse Autonome de Protection Sociale va être finalisé après le travail d’harmonisation en cours.





“La mise en œuvre de nos politiques d’équité a beaucoup contribué à améliorer les conditions de vie des populations cibles, en renforçant les capacités de résilience des familles et des communautés. Mais il nous reste encore du chemin à faire ; d’où l’instauration de cette Journée pour offrir un cadre d’échanges que l’on pourrait d’ailleurs appeler les assises nationales de l’équité”, a-t-il estimé.





Dans la foulée, Macky Sall a exhorté les ministres, maires et directeurs de cabinets présents à la cérémonie “d’accorder une attention particulière à la cohésion d’ensemble de nos instruments d’équité territoriale et d’inclusion sociale, en évitant les chevauchements des programmes et le déséquilibre territorial dans leur mise en œuvre”.