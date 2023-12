Questions écrites au gouvernement : Guy Marius Sagna veut des réponses sur 14 points

Les paysans se plaignent, à chaque distribution des semences. D’ailleurs, en plénière, pendant la session budgétaire, plusieurs parlementaires ont interpellé le ministre Samba Diobène Ka sur la question. Le député Guy Marius Sagna est allé plus loin. Il a demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir où va l'argent du matériel agricole, des semences certifiées et de l'engrais subventionné.















Selon lui, « les quantités distribuées sont faibles, les semences ne sont pas certifiées et la gestion n'est pas démocratique »,soutient-il. Ce député de l'opposition a interpellé le gouvernement à travers 14 questions écrites qui touchent à divers domaines.









Il s’agit de « la Somiva qui exploite une réserve de 135 millions de tonnes de phosphates et veut donner 54 000 F CFA par personne aux populations impactées à Ndendory ; de la pénurie de passeports en Espagne, en Belgique et au Luxembourg. Nos concitoyens risquent de perdre leur carte de séjour, de ne pas bénéficier des prestations sociales... Où sont les talons pour les passeports, alors que la diaspora sénégalaise a fait entrer en 2022 plus de 1 500 milliards de francs CFA au Sénégal ? ».









Le parlementaire a aussi demandé pourquoi, « depuis quatre mois, les Sénégalais n'arrivent pas à avoir leurs passeports à Saint-Louis ? Il n'y a pas de chirurgien pédiatrique à Sédhiou, Kolda et Fatick, depuis douze mois. Le forage de Wack Ngouna est en panne. Pourquoi la panne des forages de Malemba, de Boulimanga et de Kouthiagaïdy dans le département de Koumpentoum ?













En effet, poursuit-il, « le 25 novembre dernier, le ministre des Transports aériens m'avait dit que dans les 10 jours, les travaux de l'aéroport de Kolda allaient reprendre. Nous sommes le 15 décembre et toujours. Où est l'argent de l'aéroport de Kolda ? La série d'explosions de bonbonnes de gaz à Derklé, Grand-Mbao et Kébémer ayant fait huit morts et au moins cinq blessés, les spoliations foncières à Bambilor, Mbaye".









Guy Marius a aussi parlé de « Free (qui) a brutalement supprimé son offre de 2 500 F CFA qui permettait d'avoir 10 GO de connexion Internet, mais aussi des menaces sur les droits des travailleurs de DHL, des 15 enseignants du Centre de formation artisanale de Delafosse auquel l'État doit depuis plus de quatre mois, moins de 10 millions de francs CFA ; des étudiants de 2e promotion de l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niasse (USSEIN) attendent depuis novembre 2022 et juillet 2023 les délibérations respectives de leur 5e et 6e semestre et de 50 000 F CFA coupés sans aucune communication sur ce que les agents pénitentiaires perçoivent chaque mois ».