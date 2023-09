"Amadou Ba, un candidat de BBY dans la continuité du progrès national" (Par Ibrahima Mendy)

“Ce samedi 09 septembre 2023, le chef de l'Etat Macky SALL, par ailleurs président de l'Alliance pour la République (APR) et leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a porté son choix sur le Premier Ministre Amadou BA pour conduire la bannière de la majorité au pouvoir à la présidentielle du 25 février 2024.



Ce choix est à mon avis juste dans la mesure où il est fait à l'issue de multiples consultations de l'ensemble des structures ou mouvements composant la grande coalition gagnante Benno Bokk Yaakaar. A l'arrivée, est choisi Amadou Ba, qui du reste, est un haut cadre de l'administration publique sénégalaise, un fonctionnaire modèle, respecté pour sa riche carrière, son expérience acquise à la tête des institutions nationales de renommée.



Jamais pris à défaut de loyauté, ses compétences reconnues ont fait de ce commis de l'Etat un républicain habité constamment par le patriotisme de servir la nation en premier ressort.



Un profil ainsi décliné donne naturellement raison au Président de la République de compter pour sa succession, sur un homme à la hauteur des enjeux géopolitiques actuels, tant au plan bilatéral que multilatéral pour conduire les grands projets et programmes de l'Etat dans la continuité de la mise en oeuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Pour ce choix qui fait un pari prometteur sur le développement social et économique du Sénégal, je voudrais rendre un vibrant hommage au Président Macky SALL, pour sa touche de génie bâtisseur dont la vision politique, au-delà de son leadership continental rayonnant, aura radicalement changé dans sa structure sociale, notre pays aujourd'hui irréversiblement inscrit sur les tempes de l'émergence. Vive BBY, Vive l'unité, Ensemble pour une victoire certaine.”



Ibrahima MENDY, Responsable politique BBY de Ziguinchor



Directeur de la DAPSA