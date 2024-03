"C'est de l'escroquerie politique", Ibou Fall tacle un proche de Bassirou Diomaye Faye

Candidat de la coalition Diomaye Président, Bassirou Diomaye Faye est le candidat antisystème pistonné par son leader Ousmane Sonko. Cependant, le candidat est entouré de quelques gens du système, des "vautours" selon Ibou Fall, chroniqueur et analyste politique.





"Il y a une délégation qui avait rendu visite à Ousmane Sonko à Ziguinchor. J'avais dit qu'il s'agissait de vautours, qui n'attendent que la 'mort' de Sonko pour manger ses restes. Ce sont les mêmes que tu retrouves autour de Bassirou Diomaye Faye", dit-il.