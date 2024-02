"Dealogue" : Souleymane Ciss de "Idy Président" lance des accusations contre Ousmane Sonko

Proche de Macky Sall ces dernières années, Idrissa Seck a finalement boycotté le dialogue national. Un de ses proches, Souleymane Ciss, également coordonnateur de la Plateforme Idy Président 2024, a toutefois lancé des accusations contre Ousmane Sonko par rapport à la loi d'amnistie proposée par le président Sall.



Souleymane Ciss a en effet sous-entendu qu'il y aurait des discussions entre le leader de l'ex-Pastef et le Président Macky Sall. "Cette loi, sous couvert de réconciliation et de pardon, menace même de déchirer le tissu de notre société et de compromettre les principes fondamentaux de la justice et de l'équité. Point d'impunité ! Point d'amnistie sans Justice (…) Et pour Monsieur Ousmane Sonko qui a longtemps craché sur une éventuelle loi scélérate d'amnistie, accepter d'en bénéficier ne ferait que conforter le "dealogue" en lieu et place de dialogue et mettrait en lumière sa compromission devant l'histoire", a déclaré le Coordonnateur de la Plateforme Idy Président 2024.



Ce dernier a demandé aux députés de rejeter cette loi d'amnistie. "La Plateforme Idy Président 2024 invite le Président Macky Sall au respect de la prescription des 7 sages afin de faire sortir indemne le pays de l'incertitude dont il est plongé depuis sa décision unilatérale et inédite de reporter l'élection présidentielle, et appelle les députés du peuple à rejeter fermement cette éventuelle loi d'amnistie et à défendre les valeurs fondamentales de la Justice", a terminé Souleymane Ciss dans sa note reçue à Seneweb.