"Dépastefier" les communes : Barthélémy Dias porte le premier coup au Pastef

Ce mercredi 9 août, la ville de Dakar a renouvelé son bureau municipal, après la décision rendue par la Cour d'appel. Barthélemy Dias a donc décidé de se conformer et de respecter la parité dans la composition de ses adjoints. Un nouveau bureau principalement marqué par la quasi absence des membres de l'ex-parti Pastef. Un coup qui sonne comme un glas pour les élus locaux du parti d'Ousmane Sonko qui n'étaient jusque-là qu'emprisonnés.



Barthélemy Dias gouverne désormais sans Pastef. Sur ses 18 adjoints, huit sont de son parti Taxawu Sénégal, deux du Pur, le parti de Serigne Moustapha Sy, deux du Pem d'Habib Sy. Les six postes restants sont répartis entre le Pastef, Benno, Wallu, Fsd/BJ, Set de Guirassy et le Grand parti. Pastef, qui avait cinq adjoints, se retrouve avec un seul. Une situation différemment appréciée par les acteurs.



Dans un post Facebook, Abass Fall, le désormais ex-premier adjoint au maire, a parlé d'"éviction". Allant plus loin, il donne l'air de quelqu'un qui a été trahi. "Il fallait être conforme à la loi et la Cour d'appel avait demandé que le bureau soit renouvelé. Nous n'allons pas chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Jusqu'aux dernières nouvelles, les gens l'avaient refusé. S'ils l'acceptent aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose de caché. Mais ce qui m'importe le plus, c'est d'être dans la légalité. Au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, Pastef a joué un rôle important à l'instar des autres partis et donc, il a été décidé que je sois le premier adjoint. Si c'est seulement pour respecter la parité, le principe devait être le même. Pastef devait garder le poste de premier adjoint. Nous avons fait cette proposition et cela n'a pas été accepté. Mais le plus cocasse est qu'il n'y a aucun membre de Pastef dans le bureau. C'est ce que je considère pour ma part".



Sur ce dernier point, Abass Fall considère que Mami Awou Dieng, troisième adjoint au maire, n'est plus membre de l'ex-parti Pastef, car ayant décidé de ne pas respecter la ligne du parti. Laquelle ligne consiste à décliner les propositions faites par le maire Barthélemy Dias. D'ailleurs, après la défaite de Marie Rose Faye devant Ngoné Mbengue pour le poste de premier adjoint, tous les conseillers de Pastef se sont retirés.



Abass Fall fait aussi de graves révélations sur les tractations qui ont précédé l'élection du bureau municipal : "Ils ont essayé de prendre nos éléments individuellement pour essayer de les mettre en mal avec la direction du parti. Malheureusement pour eux, à Pastef, les gens ne réfléchissent pas en fonction de leurs intérêts, mais en fonction de principes. On a appelé deux de notre parti pour leur dire : "Prenez vos responsabilités. N'écoutez pas Abass."



Il faut dire que jusque-là, l'ex-parti de Sonko n'avait perdu aucun des postes, alors qu'au moins cinq de ses maires sont présentement dans les liens de la détention. S'ils n'ont pas encore perdu leurs postes, leur situation de détenu constitue une limite dans la gestion de leurs communes ou villes respectives.



“Mettre en avant l’intérêt des Dakarois”



Abass Fall, qui perd son poste de premier adjoint, pourrait enclencher le début d'une descente aux enfers pour les élus locaux de Pastef.



Pour Barthélémy Dias par contre, l'heure n'est pas aux postures partisanes. "Il ne s'agit pas pour nous de faire de la politique au niveau du conseil municipal. C'est surtout pour nous de venir servir la population dakaroise dans un esprit d'ouverture, de dépassement, mais surtout dans un respect qui doit être mutuel", a déclaré l'édile de Dakar.



Barthélemy Dias appelle, par ailleurs, "certains des conseillers municipaux" à mettre en avant l'intérêt des Dakarois. Un appel qui risque de tomber dans l'oreille d'un sourd.



Abass Fall, pour sa part, reste ferme. "Il n'y a plus aucune forme de collaboration entre nous et Taxawu". Ce dernier préfère laisser les "Sénégalais, plus particulièrement les Dakarois, apprécier".



Le divorce entre Pastef et Taxawu est ainsi consommé.