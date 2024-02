"Discussions avancées" entre Sonko et Macky Sall : Fadilou Keita répond à Cheikh Yérim Seck





Il y a quelques jours, Cheikh Yérim Seck annonçait que Macky Sall et Ousmane Sonko étaient en discussions très avancées, ce qui a conduit à la libération des détenus "politiques". Sur la 7TV, Fadilou Keita, qui a bénéficié de la libération massive de détenus, dément ces informations de CYS.





"Vous savez, Ousmane Sonko a bon dos. C'est très facile de l'accuser parce qu'il est actuellement en prison et qu'il ne peut pas parler pour se défendre. J'ai entendu un journaliste (Cheikh Yérim Seck) dire qu'il y a des discussions avancées entre Sonko et Macky Sall, c'est totalement faux. Ce n'est pas la vérité. Sonko peut écouter tout le monde comme Atepa et les autres, mais n'a mandaté personne pour des discussions avec Macky Sall", affirme le membre du parti dissous Pastef.





Pour le silence de Sonko, qui n'a pas démenti ces affirmations par le biais de son mandataire, Fadilou Keita fait savoir que le leader de l'opposition se concentre sur des affaires plus importantes que de répondre à des allégations.