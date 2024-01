"Les cours en présentiel et en distanciel se valent", recteur Ahmadou Aly Mbaye

Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est formel. Ahmadou Aly Mbaye trouve qu'il n'y a pas de raison valable de préférer les cours en présentiel aux cours à distance. L'invité du "Grand Jury" de ce dimanche 7 janvier sur la RFM en veut pour preuve les résultats de cette année académique.







Face à Babacar Fall, il déclare : "Les résultats qu'on a obtenus nous donnent raison. On a basculé en distanciel. Malgré la crise, on a eu des résultats meilleurs que ceux qu'on avait en moyenne les autres années. Je vous donne quelques statistiques. L'UCAD compte 38 établissements : sic facultés, neuf écoles et instituts qui ont rang de faculté, et 23 instituts universitaires. Au moment où je vous parle, du fait des mesures prises, les 34 ont fini leur année. Il y en a même qui ont commencé l'année en cours. Ça ne se passait pas comme ça quand on évoluait en présentiel et les bacheliers vont commencer leur présentiel dès le mois prochain. D'habitude, ils commençaient au mois d'avril ou de mai de l'année suivante et à la Fac de Médecine, ils ont eu un taux de réussite de 70 % après leurs examens. Je pense donc que les mesures qu'on a prises ont été des mesures à prendre et sont des mesures salutaires."





Allant plus loin, Ahmadou Aly Mbaye a tenu a rappeler "qu'en 2020, quand on est juste sorti de la Covid, l'UCAD avait fait un amphi de rentrée pour décréter que dorénavant, les enseignements en présentiel et les enseignements en distanciel s'equivalaient, étaient d'égale dignité".





Le recteur de l'UCAD a tenu à préciser que l'université de Dakar n'était pas une exception dans le monde et n'était pas à sa première expérience dans le domaine de l'enseignement à distance. Il en veut pour preuve le fait que le Cesti "a des programmes qu'il déploie depuis toujours en distanciel et qui inscrit des Béninois, des Malgaches, etc.".





Selon lui, "il faut que les gens apprennent à comprendre que dans le monde moderne, le distanciel et le présentiel sont deux modalités de diffusion du savoir qui sont d'égale dignité, parfois même il y a des innovations qui ne sont possibles qu'avec le distanciel".





S'agissant des contraintes de connexion, Ahmadou Aly Mbaye a rappelé au micro de Babacar Fall que des études menées ont montré que "95 % du pays est couvert" et que "les zones blanches sont moins de 5 %". Aux étudiants ayant des difficultés de connexion dans leur zone, le recteur de l'UCAD lance : "Si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de connexion (...) qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire deux kilomètres, télécharger vos fichiers et travailler ?"





L'enseignement à distance est donc devenu une formule adoptée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une formule que les autorités universitaires comptent bien maintenir en place.

Pour rappel, l'UCAD avait fermé ses portes à la suite des violences du mois de juin dernier. Le temple du savoir a vu quelques-unes de ses structures attaquées. Depuis lors, les autorités n'ont pas accepté de recevoir les étudiants au sein du campus, par mesure de sécurité.