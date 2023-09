"Macky Sall derrière le masque" : Madiambal Diagne revient avec un nouveau livre

Les coulisses du pouvoir sénégalais s'apprêtent à se dévoiler dans un tout nouvel ouvrage. "Macky Sall derrière le masque", c’est le dernier livre écrit par le célèbre journaliste Madiambal Diagne. Après son premier ouvrage "Ousmane Sonko-Adji Sarr : l'histoire", le journaliste répond à la curiosité du public en plongeant au cœur du mystère qui entoure le président Macky Sall.





Dans ce livre, l'auteur souhaite transporter le lecteur dans les dédales du pouvoir politique sénégalais, dévoilant des anecdotes « croustillantes » et des moments privilégiés vécus aux côtés du président. Loin de l'image austère et rigide souvent associée à Macky Sall, Madiambal Diagne veut révéler un côté « débonnaire », « sympathique » et « altruiste » du chef de l'État.





L'ouvrage promet également de lever le voile sur la complicité unique entre Macky Sall et son épouse, Marième Faye Sall, dévoilant ainsi un aspect plus personnel de la vie du président.





A cet effet, une rencontre avec les médias est prévue pour ce dimanche 10 septembre à 16h30 au Radisson. Cette occasion sera propice pour Madiambal Diagne de discuter en détail de son livre, de ses recherches et des révélations qu'il contient.