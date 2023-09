"Macky Sall derrière le masque" : Madiambal Diagne dévoile la facette méconnue de son "ami"

Il a la plume en feu. Madiambal Diagne est de retour avec une nouvelle publication, "Macky Sall derrière le masque", trois mois seulement après avoir présenté son premier ouvrage, "Sonko-Adji Sarr : l'histoire". Cette frénésie créative ne doit rien au hasard, mais trouve son origine dans les commentaires et l'étonnement suscités par une révélation qu'il avait glissée au sujet du président dans son précédent livre, paru en juin 2023.





Selon Madiambal Diagne, cette réaction avait été humaine, empreinte d'empathie et de compassion. Lors de sa récente rencontre avec la presse, qui marquait le lancement de son dernier opus le 10 septembre 2023, il a déclaré : "J'ai indiqué que quand le président Sall venait d'avoir l'information de ce scandale, sa réaction était tout à fait humaine, une réaction d'empathie et de compassion. Et le fait de porter cela à l'attention du public a surpris du monde."





Ce déclic a donné naissance à un livre que Madiambal Diagne qualifie de "témoignage". À travers ses pages, l'administrateur d'Avenir Communication lève le voile sur des anecdotes inédites concernant les coulisses du pouvoir sénégalais. Il explore les relations politiques avec des personnalités telles que Mahammed Dionne, Mimi Touré, Abdoul Mbaye, tout en revisitant les moments marquants des 12 années de la présidence du chef de l'État.





Avant de se lancer dans l'écriture de ce livre, le journaliste a tenu à souligner qu'il avait obtenu l'approbation du couple présidentiel. Il mentionne cette approbation dès les premières lignes de son récit, détaillant la nature de sa relation avec le président Macky Sall. En parlant de son travail, Madiambal Diagne exprime sa satisfaction : "Honnêtement, après l'avoir écrit et relu, sans fausse modestie, je suis très satisfait du résultat. Je suis convaincu que cet ouvrage offre une information exhaustive et suscitera l'intérêt du grand public. Plus important encore, j'ai le sentiment d'avoir rendu justice à un homme et d'avoir abordé la question de l'ingratitude dans l'exercice de la fonction présidentielle."