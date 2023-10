"Mottali Yéenné": Taxawu Sénégal satisfait de l’étape de Kaolack

La formation politique Taxawou Sénégal maintient le cap de sa tournée nationale baptisée "Mottali Yéenné" dans l'ensemble du Sénégal. La dernière étape de cette initiative a récemment marqué son passage dans la région de Kaolack, avec des étapes à Guinguinéo et Nioro. Les membres du mouvement expriment leur profonde gratitude envers les populations locales qui les ont chaleureusement accueillis au cours de cette tournée axée sur la proximité.





Placée sous la direction du Président Khalifa Sall, la tournée "Mottali Yéenné" s'est fixée pour objectif de couvrir l'intégralité du territoire sénégalais tout en prenant en compte les préoccupations et les aspirations de la diaspora sénégalaise. Le principal objectif de cette initiative est d'établir un dialogue ouvert et constructif avec leurs compatriotes, dans l'optique de contribuer à la construction d'un Sénégal basé sur les valeurs de paix, de prospérité et de cohésion nationale.