"Rien ne justifiait la radiation du président Ousmane Sonko des listes électorales" (El Malick Ndiaye)

C'est un ouf de soulagement pour les partisans de l'ex-parti Pastef après la décision du juge du tribunal de Ziguinchor ce jeudi. Ousmane Sonko devra être réintégré dans le fichier électoral. Un fichier où son nom n'aurait jamais dû être effacé selon certains de ses partisans comme El Malick Ndiaye.





Pour le Secrétaire national à la communication de l'ex-parti, "rien ne justifiait la radiation du président Ousmane Sonko des listes électorales".





Visiblement satisfait, il estime qu'aujourd'hui, "le Tribunal d’Instance de Ziguinchor a dit le droit et uniquement le droit". "Le juge a fait preuve de courage et de dignité. La justice est rendue au nom du peuple et non au nom d'un groupe d'individus, quel que soit leur rang." poursuit-il.