"Une trahison institutionnelle indigne", le coup de gueule de Mbougar Sarr contre Macky Sall

L'écrivain Sénégalais Mouhamadou Mbougar Sarr a trempé sa plume pour condamner le report de la Présidentielle. Pour lui, Macky Sall a indignement trahi le peuple en reportant le scrutin sur la base d'arguments fallacieux. Seneweb vous propose l'intégralité de son texte.









"Je me trouve aussi passionné que limité en politique, mais ma limite est celle de la dénotation : alors qu’en tout autre champ je retourne jusqu’au vertige les sens et complexités possibles, je ne vois, dans l’espace politique, que la valeur apparente, première, des actes. Je concède ne pas toujours savoir interpréter subtilement les faits ou décrypter les arcanes de la lutte pour le pouvoir. Mais certains faits ou gestes politiques ne nécessitent aucune acuité d’analyse. Leur signification est transparente, littérale, unilatérale. Cette limpidité les rend dangereux : ils ne valent que pour eux-mêmes et performent leur propre puissance aveugle et aveuglée. Macky Sall vient d’en commettre un (autre). Pour toutes les raisons (politiques, juridiques, morales, constitutionnelles) que d’autres, mieux outillés que je ne le suis, ont déjà abondamment relevées et commentées depuis quelques jours, le report des élections présidentielles est une trahison institutionnelle indigne. Il est désastreux per se, pour sa signification politique immédiate et intrinsèque, mais aussi pour l’Histoire (passée et à venir). Ses justifications sont fallacieuses. Il faut condamner cette trahison sans ambages. Je la condamne sans ambages. Macky Sall ne joue plus avec le feu ; il vient de le mettre aux poudres. Il est vrai qu’il en avait répandu une bonne partie dans le corps social depuis qu’il dérive vers l’autoritarisme le plus franc : on ne peut pas vraiment se dire surpris. Mais n’être pas surpris ne m’a pas empêché, en écoutant son adresse à la nation, d’avoir honte et d’être triste dans un premier temps.