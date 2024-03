Racine Sy se réjouit de l'ambiance de paix et souhaite "zéro contestation du scrutin"

Le maire de la commune de Podor Mamadou Racine Sy a accompli son devoir de citoyen, vers 13h 30 mm ce dimanche 24 mars, à l’école élémentaire Elimane Racine Sy de Souima Accompagné d’une forte délégation composée de militants et sympathisants, le maire de Podor a saisi l’occasion pour saluer le bon déroulement du scrutin et invite les populations à garder la sérénité et la paix.



Il s'est félicité de l'ambiance de paix qui a prévalu tout au long du processus électoral à Podor et ailleurs dans le département insistant sur le fait que la paix et le premier intrant pour le social et l'économie. "Nous ne sommes pas des ennemis; au contraire nous avons tous des liens de parenté", a t-il rappelé.



Racine Sy prie par ailleurs pour que le vainqueur soit le meilleur profil pour le Sénégal tout en souhaitant qu'il s'agisse du candidat Amadou Ba. En tous les cas, il s'engage lui et ses partisans "à reconnaître le verdict des urnes et lance un appel pour zéro contestation dans un contexte de reprise économique".