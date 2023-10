Ralliement : Des jeunes apéristes établis à Dubaï en conversation avec Anta Babacar Ngom Diack

La ruée vers le mouvement ARC a-t-elle sonné ? L'Alternative pour la Relève Citoyenne ne cesse d'accueillir de nouveaux membres depuis sa création, il y a quelques mois. Après Sidy Makhtar Coly, responsable politique à Thiès, des jeunes membres de l'APR, la formation politique du Président sortant Macky Sall, établis à Dubaï, sont en pleine discussion pour rejoindre le mouvement de la candidate de l'Alternative Citoyenne.





En ce moment en tournée dans les pays du Golfe, la présidente du mouvement ARC a été vue à Dubaï avec des leaders politiques qui, jusqu'ici, étaient du côté de BBY.





La candidate de la Relève aspire non seulement à devenir la plus jeune candidate à une élection présidentielle sénégalaise, mais elle vise également à être la première femme à occuper la plus haute fonction politique du pays. Cette ambition audacieuse et unique nous interroge sur la maturité des Sénégalais. Sont-ils prêts à élire une femme pour marquer un changement ?





Son statut de novice en politique est à la fois une force et une faiblesse. D'un côté, cela apporte un vent de fraîcheur et une nouvelle perspective à la politique sénégalaise, suscitant l'enthousiasme de nombreux citoyens en quête de changement. D'un autre côté, cela signifie qu'Anta Babacar Ngom Diack doit accélérer la mise en place d'une structure politique solide pour canaliser et organiser le soutien croissant.