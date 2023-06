Rapatriement de dépouilles : Le budget déjà épuisé (Ministre)

Devant la ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall, ce lundi 12 juin, des députés ont évoqué le problème du rapatriement des dépouilles de citoyens sénégalaises. Les parlementaires ont tenu à soulever les nombreuses difficultés que rencontrent les Sénégalais pour faire venir les corps des défunts.





En réponse, Aïssata Tall Sall a annoncé que le budget alloué au rapatriement, qui s'élève à 500 millions F CFA, est épuisé dès le mois de mars. "On ne peut pas voter chaque année des centaines et des centaines de millions de francs CFA pour qu'au mois de mars, on nous dise que le budget est épuisé, parce qu'il faut rapatrier tout citoyen qui décède à l'étranger".





Pour gérer les dépouilles le reste de l'année, le ministre propose "des formules alternatives comme le fait de signer une assurance rapatriement mortuaire".





En attendant d'avoir une meilleure solution, Aïssata Tall Sall a invité "la représentation nationale à aider dans la sensibilisation".