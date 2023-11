Rapport Cour des Comptes - Moustapha Diop aux députés : « Je suis blanc comme neige »

L’examen du budget 2024 du ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes industries a été l’occasion, pour des parlementaires, d’interpeller Moustapha Diop sur le rapport de la Cour des Comptes sur les Fonds de gestion de la pandémie de Covid-19. Par exemple, Cheikh Abdou Mbacké a dit à M. Diop « qu’il ne devrait pas être ministre et n’a pas sa place dans un gouvernement, pour avoir été épinglé sans pour autant apporter les réponses que les populations attendent de lui ».



Le ministre a répliqué sans mettre de gants : « Un responsable ne se base pas sur des inventions pour accuser un citoyen. Vous n’avez aucun argument et êtes animé par une volonté manifeste de nuire. Je suis blanc comme neige », clame le ministre. Abdoulaye Diop de notifier que « pour respecter ses engagements en matière de gouvernance de ces fonds Force Covid-19, le Sénégal a commandité, en plus de l'audit de la Cour des Comptes, trois autres rapports. Ces rapports ont été produits. Il s’agit notamment des rapports d'exécution budgétaire des 3e et 4e trimestres 2020, le rapport d'audit produit en 2021 par l'Agence de régulation des marchés publics sur les procédures de passation des marchés publics financés par les ressources du fonds Force Covid-19, le rapport du Comité de suivi des opérations du fonds Force Covid-19, au sein duquel ont siégé des parlementaires et membres de la société civile, qui a fait le point sur l'ensemble des dépenses et des marchés exécutés, avec l'examen de tous documents, l'audition des acteurs et responsables chargés des dépenses et de mener les activités, avec des visites sur le terrain, pour l'évaluation physique et financière des opérations ».



De plus, le ministre a précisé que contrairement à d'autres pays, le Sénégal a commandité un quatrième audit réalisé par la Cour des Comptes, dans le cadre de la loi de règlement 2020.



Dans la même dynamique, Moustapha Diop souligne que « le rapport du Comité de suivi du fonds Force Covid-19 a été exhaustif et c'est sur la base de son document que la Cour des Comptes s'est notamment appuyée pour effectuer son contrôle ». Il précise d’ailleurs que « la Cour des Comptes a relevé des points positifs, des dysfonctionnements par rapport à l'exécution de certaines dépenses et formules ».



En effet « 85 recommandations parmi lesquelles douze sont relatives aux mesures fiscales, quinze portant sur le pilotage du dispositif et 55 aux aspects liés à la gestion ont été relevées », selon toujours le ministre.



Moustapha Diop souligne, par ailleurs, que « les observations de la Cour des Comptes ont porté sur des dépenses d'un montant de 6 686 784 410 F CFA, soit 0,7 % du budget global sur lesquelles il y a lieu de mener des investigations pour des présomptions de fautes de gestion ou de non-respect des procédures ».



Et de conclure : « Le plan d'action de mise en œuvre des recommandations de la Cour des Comptes est à un niveau d'exécution relativement satisfaisant. »