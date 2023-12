Réaction de Me El Hadj Diouf

Après plusieurs tours d’horloge, le juge du tribunal d'instance de Dakar va rendre sa décision le 14 décembre. L’avocat de l’État, Maître El Hadj Diouf, a sa sortie du tribunal.





« Vous avez vécu une journée extraordinaire qui a permis la manifestation de la vérité. Cette audience ne devrait pas avoir lieu. La Cour suprême devait vider ce dossier depuis. Elle a cassé la décision du Ziguinchor. Je vous jure, aucun juge n’a le droit de violer la décision du juge supérieur», a-t-il expliqué.





Maitre Diouf estime que c’est une stratégie de communication pour faire encore parler d'Ousmane Sonko. « Nous avons gagné devant la Cour suprême et eux, ils avaient gagné à Ziguinchor. Sonko sait qu’on l’a oublié. C’est lui-même qui avait dit qu’il ne va pas répondre à la justice. Ce pays a des lois et il faut qu’on les respecte. Il ne peut pas participer aux élections. C’est juste une opération de communication . Il avait fait la grève de la faim et n’a pas eu gain de cause. Il pensait qu’on allait brûler ce pays», a réagi Me El Hadj Diouf avant de parler de manipulation.