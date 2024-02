Recours à la Cour Suprême : "Un Engagement pour la Démocratie et la Justice", selon Anta Babacar

Anta Babacar en ordre de bataille. En signe de solidarité et d'unité avec la société civile, la candidate s'est rendue à la Mosquée du Jet d'Eau pour participer à une prière collective lancée par la plateforme Aar Sunu election. Cette démarche symbolique témoigne de son engagement envers l'inclusion et la diversité, ainsi que de sa volonté de travailler main dans la main avec toutes les composantes de la société pour promouvoir la paix et la justice.





Dans une démarche résolue pour préserver l'intégrité de notre processus démocratique, la nouvelle icône de la scène politique sénégalaise a ensuite déposé un recours auprès de la Cour Suprême. Une démarche collégiale effectuée par le Front des candidats à l’élection présidentielle du 25 février (FC 25). Cette décision, prise avec rigueur et détermination, incarne un engagement profond envers les valeurs fondamentales de la démocratie et de la justice.





Après des événements politiques tumultueux, marqués par des tensions et des incertitudes, c'est au sein de la coalition FC25 que le choix de la voie le est utilisé pour faire valoir les droits du peuple et protéger la volonté exprimée par les urnes. Ce geste courageux reflète un profond respect pour l'État de droit et la primauté de la loi dans notre société.





Le recours devant la Cour Suprême n'est pas simplement une question de politique partisane, mais plutôt une affirmation claire de l'importance de garantir la transparence et l'équité dans notre processus électoral. Chaque voix compte, chaque vote a son importance, et cette démarche vise à assurer que chacun soit entendu et respecté.





Ce moment critique dans notre histoire politique est également un rappel de l'importance de la participation citoyenne et de la défense des principes démocratiques prôné par Anta Babacar depuis le démarrage de sa campagne électorale. En se tenant aux côtés de ceux qui luttent pour la justice et l'égalité, chaque citoyen contribue à façonner un avenir où la démocratie prévaut et où les droits de tous sont respectés.