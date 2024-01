Recours contre la décision du Conseil constitutionnel: La coalition Jeuf à Thione Niang assène ses vérités

La Coalition Jeuf ak Thione Niang ne compte pas se laisser faire. Elle est déterminée à lutter pour une «équité procédurale ». «Elle exige que la clé et le fichier soient réexaminés avec la rigueur et l'impartialité nécessaires. Un recours a été déposé pour contester cette décision.





Après le refus d'examiner assidûment la candidature par le conseil, l'absence de procès-verbal ou de notification concernant la procédure de recours. Nous insistons sur la nécessité d'une transparence totale et d'un respect strict des procédures démocratiques », lit-on dans le communiqué, reçu ce 3 janvier et signé par le secrétaire général.





Les membres d’affirmer que face à une situation incompréhensible et injuste, la Coalition Jeuf ak Thione Niang élève la voix contre les incohérences dans le processus de validation des candidatures à la présidentielle sénégalaise. «La décision du conseil de ne pas contrôler à ce jour la candidature de Thione Niang, en dépit de la conformité de la clé de parrainage au format exigé, est un affront à la justice », signalent-ils.





A les en croire, le conseil a jugé la clé de parrainage, qui regroupe plus de 52,000 soutiens légitimes, comme inexploitable, bien qu'ayant été capable de l'ouvrir et de visualiser son contenu. «Cette contradiction est non seulement injuste mais également inadmissible », ont-ils regretté.





Pour finir, ladite coalition a laissé entendre : « Nous nous mobilisons pour garantir un processus électoral juste et équitable. La voix du peuple sénégalais ne doit pas être étouffée par des incohérences procédurales. La Coalition Jeuf ak Thione Niang reste résolue à défendre les principes démocratiques et à veiller à ce que chaque parrainage compte ».