Recours du PDS et des candidats recalés : Le président de la Cour Suprême joint les deux procédures





Ce vendredi, la Cour Supreme va statuer sur le recours du PDS et celui des candidats recalés dit spoliés. Après la lecture de la requête, le président de la Cour Suprême a décidé de joindre les deux recours et n'en faire qu'un.





La Cour Suprême ne donnera qu'une seule décision sur les deux recours introduits pour faire reprendre le processus électoral et faire annuler la Présidentielle fixée le 24 mars. En effet, le président de la Cour Suprême a décidé de joindre le recours introduits par le PDS de Karim Wade et celui introduit par les candidats recalés au parrainage.





Le PDS et Karim Wade seront représentés à la Cour Suprême par Cheikh Tidiane Gadio, Mamadou Diop Decroix et Mohamed Ben Diop, pendant que les candidats spoliés seront représentés par Me Amadou Aly Kane, Demba Ciré Bathily et Mohamed Seydou Diagne.