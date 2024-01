Recours suite à l’invalidation de la candidature de Alioune Sarr (communiqué)

La CAP2024 à travers son mandataire, M. Mamadou Ndiaye a été informé à travers le PV de vérification en date du 02 janvier 2024 de l’invalidation de 32 920 parrains au motif qu’ils ne figurent pas sur le fichier électoral et de l’invalidation de la candidature du Président Alioune Sarr.





Ayant pris le soin de vérifier la véracité des informations relatives aux 58.975 parrains (version électronique et papier)que le mandataire national a déposé au greffe du conseil constitutionnel le jeudi 21 décembre 2023 nous contestons ainsi les invalidations faites par la commission de vérification et avons en conséquence déposer un recours afin de faire revérifier les parrains invalidés et corriger les erreurs matérielles.





Dans ce recours formulé devant le conseil constitutionnel, la CAP2024 conteste ainsi l’invalidation de 32.920 parrains.





Au soutien de notre argumentaire, nous comptons apporter les éléments matériels de l’existence de ces parrains « introuvable dans le fichier électoral ».





Considérant que les parrains rejetés existent et sont bien titulaires de cartes d’identité nationales et de numéros de cartes d’électeurs, nous comptons rassembler les pièces pour effectivement prouver leur existence.





En somme, il s’agit pour la CAP2024 de contester :





1. Électeurs parrains disposant de leurs cartes électeurs et qui ont été déclarés "Introuvables" dans le fichier électoral dont ;





2. Électeurs parrains soit 3036 de la région de Kaffrine supprimés du fichier des parrains remis au Conseil Constitutionnel ;





3. Électeurs parrains de la région de Louga supprimés de la liste des Parrains remis au conseil constitutionnel.





Enfin, la reconsidération de ces mesures permettra de rétablir la vérité non seulement sur l’obtention de deux mille parrains dans au moins sept des quatorze régions du pays mais encore l’atteinte du nombre de parrains requis correspondant au moins à 0,6% du total électeur inscrits sur le fichier électoral national.