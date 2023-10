Recrudescence de l’émigration clandestine : Aminata Touré pointe du doigt le régime de Macky Sall

La migration irrégulière bat son plein. Au Sénégal, des milliers de jeunes prennent des pirogues à la quête d’une vie meilleure. Fort de ce constat, l'ancienne Première ministre Aminata Touré, par ailleurs candidate à l'élection présidentielle, accuse le régime de Macky Sall d'être responsable de cette situation qu'elle juge chaotique.







« Dans ce contexte, j'accuse le président Macky Sall et son candidat maquillé, son Premier ministre Amadou Ba, de manquer totalement de compassion à l'égard de nos jeunes qui risquent leur vie et trop souvent meurent en prenant les pirogues du désespoir. Vous constatez avec moi qu'il n'y a ni Conseil présidentiel pour essayer d'endiguer le phénomène, encore moins de Conseil interministériel pour offrir des alternatives à nos jeunes qui ne supportent plus de voir leurs pères, leurs parents souffrir, alors qu'ils ont atteint l'âge de la relève pour les soulager », a déclaré la présidente du mouvement Mimi2024 sur les ondes d’iRadio.