Réduction de la liste à 23 joueurs, matches à 14 h : Les vérités d'Aliou Cissé à la CAF





Lors de la publication de la liste des Lions pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial-2026, le sélectionneur national a déploré le fait que la CAF ait décidé de réduire le nombre de joueurs convoqués à 23. Aliou Cissé trouve que cette décision devrait être bien réfléchie ou bien même consulter les techniciens.













« Depuis le début des éliminatoires, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs pour ensuite diminuer. Aujourd’hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN. Entre contre-performances, suspensions et maladies, je pensais que la CAF aurait pu, ne serait-ce que laisser le fait qu’on puisse être à 26 ou à 27. En réalité, ça ne gâchera rien, car pour nous les entraîneurs, ça nous permet d’avoir plus de possibilités. Le foot africain s’est beaucoup développé. Nous les techniciens, on devrait nous demander notre avis. Ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter en tant que techniciens. Il est vrai que le football africain a parcouru un long chemin en termes d’infrastructures et de joueurs, mais en tant que techniciens, nous devrions être consultés pour savoir exactement ce que nous pensons de tout cela », a déclaré le sélectionneur des Lions en conférence de presse.













Aliou Cissé a également fustigé le fait que les matches soient programmés à 14 h. « Il n'y a aucun médecin qui vous dira que jouer à 14 h c’est bon pour l’état de santé des joueurs. Il est important que la CAF sache cela. Il faut veiller sur l’état des joueurs. Il n'y a aucun entraîneur qui souhaite jouer à 14 h. Il faut regarder les conditions. Un joueur ne peut pas être performant en jouant à cette heure. Il y a des légendes à la CAF et elles connaissent les difficultés de jouer à cette heure. Est-ce que ces anciens joueurs sont consultés pour voir les réalités du terrain ? ».