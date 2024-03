Redynamisation du chemin de fer : Khalifa Sall promet 2 000 km de voies ferroviaires

On ne peut pas développer un pays sans un réseau de chemin de fer dynamique. C'est la conviction de Khalifa Sall, candidat à la Présidentielle du 24 mars 2024. Il l'a fait savoir ce mercredi dans la capitale du rail. Le leader de Taxawu Sénégal a ainsi promis de redynamiser le chemin de fer dans le pays, avec 2 000 km de voies ferroviaires, quand il sera porté à la magistrature suprême.





''Thiès est un hub, une ville-carrefour. Donc, elle doit tout avoir. C’est ici que se trouvaient les chemins de fer. Quand je serai président, je vais faire renaître les chemins de fer. Nous avons prévu 2 000 km de corridors ferroviaires. Ce ne sera pas seulement pour Thiès, mais pour faire le maillage de tout le pays. C’est ce qui permet à l’économie du pays de croître. Tous les pays développés ont développé leur chemin de fer'', soutient-il.





Selon l'ancien maire de Dakar, la région de Thiès fait partie des localités les plus riches en ressources naturelles. Mais elle n'en bénéficie pas. ''La région est aussi riche en ressources naturelles comme le phosphate. Mais la population n’en bénéficie pas. Les paysans de la région peinent à voir l’engrais qui est fabriqué ici. Malheureusement, les entreprises ont été vendues à des étrangers. Thiès est aussi le prolongement de la zone des Niayes. Si les paysans étaient accompagnés, on ne va plus importer des légumes. Cela fait partie de nos ambitions'', promet-il.