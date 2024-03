[Programme] Réformes institutionnelles : La coalition Khalifa Président pour un premier ministre avec plus de pouvoirs

Engager une réforme constitutionnelle qui consacre l’effectivité de la séparation des pouvoirs et garantit aux institutions de la République l’exercice plénier de leurs missions. C’est le vœu de Khalifa Ababacar Sall. Dans son projet de société, il veut doter le Premier ministre de pouvoirs pléniers de Chef de Gouvernement qui dispose d’une aptitude réglementaire et nomme aux emplois civils non expressément réservés au président de la République. De plus, il est prévu selon le programme de consacrer la limitation du nombre de mandats successifs à trois, pour les élus autres que le Président de la République, et l’interdiction du cumul de mandats et de fonctions. L’ancien maire de Dakar veut, comme stipulé par les Assises nationales, instituer une incompatibilité entre la fonction de président de la République et celle de chef de parti politique. Dans cette même logique, il envisage de conférer de nouveaux pouvoirs à l’Assemblée nationale dans la procédure législative et dans l’initiative des lois. La Cour des Comptes sera également renforcée en la dotant de pouvoirs d’initiation de poursuites judiciaires, avec la création de Chambres régionales des Comptes.