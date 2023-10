Refus de la DGE de donner des fiches de parrainage à Sonko : Juan Branco fait le procès de l’Administration sénégalaise

L’avocat français Juan Branco considère que l’Administration sénégalaise est à la solde d'hommes politiques au pouvoir. Une considération faite à la suite de la décision du directeur général des Élections de ne pas donner au mandataire du candidat Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Ceci, malgré la décision tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration du maire de Ziguinchor sur les listes électorales.





Dans un communiqué signé par son directeur général Thiendella Fall, la DGE justifie cette décision par le fait que les avocats de l’État avaient saisi la Cour de cassation. Un argument battu en brèche par Me Branco au micro de la RFM, ce dimanche.





« Je suis un avocat français et pourtant, il m’a suffi de me rendre sur le site du ministère de la Justice, d’aller voir la loi organique portant sur la création de la Cour suprême et de lire son article 36 qui dit que les délais de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants. Et là, il y a cinq cas cités. Aucun d’entre eux n’est en application, à l'espèce, pour démontrer que le directeur général des Élections ne se trompait pas ».





Pour Juan Branco, le commissaire Thiendalla Fall a simplement reçu « des instructions qui sont évidemment politiques et cela veut dire qu’au Sénégal l’Administration n’applique plus le droit, n’applique plus la volonté du peuple sénégalais, mais des instructions qui sont données par le gouvernement, qui fait tout pour se maintenir au pouvoir ».





Ce qui révèle une fois de plus une « instrumentalisation du droit qui a pour objectif d'éliminer politiquement M. Sonko. Une instrumentalisation du droit qui a conduit à la fabrication d'un certain nombre d'affaires qui n'ont pas survécu devant les cours et tribunaux et qui ont amené notamment à son acquittement du fait des accusations de viol qu'il avait subies alors même que M. Sonko n'était pas présent au tribunal et n'était pas défendu », rappelle Juan Branco.