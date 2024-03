Région de Kaffrine : 268.124 électeurs attendus aux urnes ce dimanche, le gouverneur rassure sur les dispositions prises

268.124 électeurs sont attendus aux urnes dans la région de Kaffrine, pour élire le prochain président de la République, a informé le gouverneur de la région El Hadj Bouya Amar.



“Pour le département de Kaffrine, nous avons 126 lieux de vote sur un total de 229 bureaux de vote, le nombre d’électeurs s’élevant à 98 791 dans le département. En ce qui concerne Koungheul, nous sommes à 139 lieux de vote pour 200 bureaux de vote avec un total d’électeurs qui tourne autour de 77.835 inscrits. A Malem Hodar, ça totalise 40.413 électeurs répartis à travers 88 lieux de vote et 116 bureaux, pendant que le département de Birkelane polarise 86 lieux de vote, pour 127 bureaux et un total de 51.085 électeurs”, informe le gouverneur de la région de Kaffrine.



Pour le retrait des cartes d’électeurs, le chef de l’administration régionale a indiqué que 13 824 cartes ont été retirées jusqu’à hier sur un total de 21 529 cartes.



El Hadj Bouya Amar a invité les citoyens au calme et à préserver la paix et la stabilité, avant d’assurer que toutes les dispositions ont été prises, de concert avec les forces de défense et de sécurité, pour la sécurisation du vote et pour un bon déroulement du scrutin.