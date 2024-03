[Présidentielle] Région de Thiès : le Gouvernement, Omar Mamadou Baldé, tire un bilan positif de l’organisation du scrutin

Le gouverneur de la région de Thiès, Omar Mamadou Baldé a tiré un bilan satisfaisant du déroulement du scrutin. L’autorité administrative a fait le tour de quelques bureaux de vote. Il s’est réjoui du démarrage à 8 heures du vote dans 2143 bureaux de vote. Il a aussi salué le déploiement des forces de l’ordre dans 810 lieux de vote dans la région de Thiès.



« Les 810 lieux de vote que compte la région de Thiès sont tenus par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurité que nous devons aux citoyens et aux électeurs », a informé le gouverneur de la région.



D’une manière globale, il a décerné une note positive à l’organisation matérielle. D’autant plus que les présidents de bureau de vote, des représentants des candidats n’ont pas relevé de manquement.



« Ils ont noté l'administration 10/10. C’est pour vous dire que nous avons pu réussir une mise en place du matériel et un déploiement des forces de l'ordre dans les meilleures conditions», a laissé entendre le Gouverneur.



Le chef de l'exécutif régional remarque que Thiès est une région électorale très importante, après Dakar qui compte 1.800.000 électeurs. « C'est la région de Thiès qui arrive derrière avec 1.003.316 électeurs cette année. C'est dire donc que le travail a été fait avec rigueur pour permettre aux citoyens de pouvoir exercer leur devoir comme cela se il doit », a indiqué le Gouverneur.



Monsieur Omar Mamadou Baldé a rappelé que les penseurs politiques disent que «le jour des élections, c'est le temps du peuple et lui seulement». Il a relevé la maturité des électeurs et la sérénité qui prévaut dans les sites visités.