Réhabilitation de Sonko : ce que la CENA compte faire

Ousmane Sonko est sur plusieurs fronts pour obtenir l’application de la décision du tribunal de Ziguinchor de le réintégrer sur les listes électorales. En plus d’affronter l’Agent judiciaire de l’État, qui a saisi la Cour suprême pour obtenir l’annulation du jugement de Sabassy Faye, les avocats du président de Pastef ont interpellé la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour l’effectivité de la réhabilitation de leur client et la mise à sa disposition de fiches de parrainages.



D’après Source A, la CENA a évoqué le sujet ce mercredi 25 octobre. Et elle compte, selon le journal, se prononcer avant sa prochaine Assemblée générale statutaire, la semaine prochaine. D’ici là, poursuit la même source, la CENA est en train de peaufiner des correspondances destinées aux avocats de Ousmane Sonko et à la Direction générale des élections (DGE).