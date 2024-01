Réintégration de Karim Wade sur la liste des candidats à la présidentielle : Les libéraux de Nioro du Rip en ordre de bataille

Les responsables de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Nioro du Rip ont dénoncé avec virulence l’invalidation de la candidature de leur leader Karim Wade.





Les libéraux du département de Nioro sont déterminés à faire réintégrer leur leader Karim sur la liste des candidats à la prochaine élection présidentielle. « Nous avons réuni les présidents et secrétaires généraux des 15 sections du département pour se prononcer sur la situation politique nationale marquée par l’invalidation injustifiée et non fondée de la candidature de notre leader Karim Wade », a dénoncé d’entrée, le Secrétaire général de la Fédération départementale du Pds.





Ce dernier et ses camarades soutiennent la mise en place de la commission parlementaire pour faire éclater la vérité sur l’élimination de la candidature de Karim Wade. « Nous soutenons la mise en place de la commission parlementaire pour faire éclater la vérité sur les circonstances de cette décision », a déclaré Lamine Ba.





Ils ont adopté une résolution pour alerter l’opinion publique nationale et internationale sur un précédent dangereux.