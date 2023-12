Réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales : Mimi Touré espère la confirmation du tribunal de Ziguinchor

« J’espère qu’aujourd’hui, la Cour d’Appel dira le Droit et rien que le Droit en confirmant la décision du juge de Ziguinchor » , a posté Aminata Touré.



Avant d’ajouter: « ça va remettre définitivement Ousmane Sonko dans la compétition pour l’élection présidentielle de 2024 »



« Ce serait un bon pas dans le processus de réconciliation de la Justice avec le Peuple sénégalais » , lance la présidente de la coalition Mimi2024.



Pour rappel, un tribunal de Dakar examine ce mardi 12 décembre la réintégration ou non de Ousmane Sonko sur les listes électorales, dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024.



La Cour suprême a cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre, qui avait remis M. Sonko dans la course à la présidentielle en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d'une condamnation dans l’affaire Adji Sarr.