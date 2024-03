Rejet des recours du PDS, libération de Sonko et Diomaye : Ce qu'en pense Bougane Guèye Dani

Le leader du mouvement "Gueum sa bopp" a réagi à la décision de la Cour suprême rejettant, ce vendredi, les recours introduits par le Pds et d'autres candidats recalés visant à annuler le processus électoral.



"Le droit a été dit par la Cour suprême en audience spéciale et c’est ce que nous attendions tous", a déclaré Bougane Guèye Dani, candidat également recalé par le Conseil constitutionnel à l'étape du parrainage.



Il est convaincu que "le 24 mars prochain, nous (Sénégalais) allons choisir le Président qui mettra fin à ce système qui a fini d'installer le pays dans la pauvreté extrême et le désespoir au sein d’une jeunesse qui a toujours été digne et endurante".



Le patron du groupe D-Medias s'est, par ailleurs, réjoui de la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye.



"Leur place n’a jamais été en prison ainsi que tous les détenus politiques restants dont j’appelle à leur libération", a indiqué M. Guèye.



"Ensemble pour un Sénégal nouveau avec des dirigeants nouveaux, décomplexés et conscients des enjeux actuels du monde. Fini le Système Socialiste-Libéral. Fini le Larbinisme politique", a enfin lancé le journaliste et homme politique.